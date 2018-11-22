الجدران الملونة تزيل رائحة المراحيض بالمدارس

توصلت دراسة يابانية حديثة إلى أن الجدران ذات الألوان الزاهية في الحمامات يمكن أن "تنسف" الرائحة الكريهة في المراحيض بالمدارس.



وأجرت الباحثة ماتشيكو ياماشيتا، أستاذة دراسات الحياة البيئية في جامعة أوتيماي، مشروع بحث مدته سبع سنوات قامت فيه هي وفريق البحث بإعادة طلاء جدران 200 مرحاض في 21 مدرسة ابتدائية وإعدادية في محافظة هيوجو بألوان متعددة من الأحمر والأزرق والأخضر والبرتقالي.



وخلال المشروع، قامت بتسليم استبيان إلى حوالي 6800 طالب وسؤالهم عما إذا كانوا يشعرون أن المراحيض أصبحت أكثر دفئا وإشراقا، وما إذا كانوا يشعرون بشكل مختلف عن رائحة ونظافة المراحيض.



وأظهرت النتائج، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن ما يقرب من ربع الطلاب في المتوسط قالوا إنهم شعروا بأن الرائحة تضاءلت بعد تغير لون الجدار، وهذا يؤكد أن هناك علاقة بين اللون والرائحة في الإدراك البشري.