أمريكا تدرس فرض عقوبات ضد مسؤولين كوبيين

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولين عسكريين واستخباراتيين كوبيين يقدمون المساعدة للحكومة الفنزويلية في قمع معارضيها.



وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الخميس، أن هذه العقوبات لو فرضت ستكون الأولى من واشنطن ضد مسؤولين أجانب متحالفين مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



يذكر أن العلاقات توترت بين الولايات المتحدة وكوبا بسبب موجة من الهجمات التي أثرت على صحة أفراد من الدبلوماسيين الأمريكيين في هافانا.. وتنفي كوبا أي ضلوع لها في هذا الأمر.



وشددت إدارة ترامب حظر التجارة والسفر على كوبا، وقلصت بشكل كبير عدد موظفي سفارتها في هافانا من أكثر من 50 موظفا إلى 18 كحد أقصى.