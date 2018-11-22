القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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12:05 ص

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12:40 م

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08:03 م

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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:55 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 25 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2405852

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجة البحرى قد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 25
شبين الكوم 16 25
طنطا 16 24
دمنهور 15 23
الإسكندرية 15 23
بلطيم 16 23
مطروح 17 24
السلوم 16 24
سيوة 08 25
بورسعيد 19 23
دمياط 18 23
الزقازيق 16 24
الإسماعلية 13 24
السويس 14 25
العريش 12 24
رفح 13 23
رأس سدر 16 24
نخل 08 24
نويبع 21 24
طابا 20 23
كاترين 09 19
الطور 17 26
شرم الشيخ 22 28
الغردقة 17 28
مرسى علم 21 27
الفيوم 16 26
بني سويف 14 26
المنيا 12 26
أسيوط 13 27
سوهاج 13 27
قنا 14 28
الأقصر 14 29
أسوان 16 30
أبو سمبل 15 29
الوادي الجديد 10 26
شلاتين 20 27
أبو رماد 17 27
رأس حدربة 17 26
حلايب 18 26

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