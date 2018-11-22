بيان ليبى: نهب ممنهج للأموال المجمدة

أصدر عدد من المثقفين والناشطين السياسيين بيانا حول اختفاء أموال ليبية كانت مجمدة في بلجيكا وبعض الدول الأوربية، واعتبروا ذلك انتهاك واضح لقرارات مجلس الامن، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.



وبحسب قناة 218 الليبية، فقد اعتبر الموقعون على البيان أن التصرف بفوائد الأموال الليبية المجمدة تم بطريقة غير شرعية وما كان ليتم دون تواطؤ بين مسؤولين في حكومات الدول المعنية ومسؤولين في المؤسسة الوطنية للاستثمار، وبمعرفة المجلس الرئاسي.



وطالب البيان، المجلس الرئاسي أن يوضح للرأي العام الليبي كيف تم الإفراج عن الاموال، وأين صرفت، ومن استفاد منها، وحث المجلس الرئاسي ومجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خبراء ليبيين، للكشف عن الحقيقة وتحديد المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتهم واستعادة الأموال.



وكان مجلس الأمن أكد في سبتمبر الماضي أن بلجيكا تعدت على قرار المجلس بتجميد أموال ليبية في بنوكها، وسمح مسؤولوها بالتصرف في عوائد وأرباح هذه الأموال بشكل غير مشروع.



