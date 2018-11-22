القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 07:02 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في الإمارات.. بدون تقطيع

بث مباشر الأهلي ضد
بث مباشر الأهلي ضد الوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في الإمارات
dostor.org/2405825

يلعب الأهلي ضد الوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ويعاني المارد الأحمر من أزمة عدم وجود مدافع أيمن ضمن البعثة التي توجهت للإمارات.

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وتعادل الأهلي بصعوبة أمام الوصل في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية بنتيجة 2-2 أمر يجعل الفريق بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو تحقيق تعادل بأكثر من هدفين من أجل التأهل لربع النهائي.

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