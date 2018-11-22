اليمن.. واشنطن تقترح تسليم "الحديدة" لجانب محايد

قالت المتحدثة الإعلامية باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقترح تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي إلى "جانب محايد"، حسبما أفادت صحيفة المشهد العربي اليمنية.



وأضافت نويرت، أن الميناء لما يشهده من عمليات عسكرية، يحتاج إلى التدخل السريع لتقديم المساعدات؛ لمحاربة الأزمة الإنسانية الحادة ومنع استخدام الميناء للاتجار غير المشروع بالأسلحة وتهريبها، وكذلك لتمويل المقاتلين الحوثيين.



وأشارت المتحدثة إلى حتمية عدم تأجيل المفاوضات والمشاورات المزمع عقدها بالسويد، وعدم وضع شروط للسفر، والتي تشكك في حسن النية تجاه السعي في حل الصراع أو تقديم التنازلات اللازمة.