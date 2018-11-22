ضبط 96 هاربًا من أحكام وتنفيذ 1072 حكمًا فى حملة بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية.



وتمكنت الحملة من تنفيذ 1072 حكمًا متنوعًا منها 760حكمًا جزئيا، و31 حكم مستأنف، و254 حكم غرامات، 26 حكم مخالفات وهارب من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 10500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.



كما تمكنت الحملة من ضبط 96 متهمًا هاربا محكومًا عليه.



وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.