مشاهدة مباراة الأهلي والوصل آتش دي |الكورة ستار| يلا شوت|بث مباشر |يوتيوب

يلعب الأهلي ضد الوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ويعاني المارد الأحمر من أزمة عدم وجود مدافع أيمن ضمن البعثة التي توجهت للإمارات

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وتعادل الأهلي بصعوبة أمام الوصل في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية بنتيجة 2-2 أمر يجعل الفريق بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو تحقيق تعادل بأكثر من هدفين من أجل التأهل لربع النهائي.

