العثور على جثة معلمة فى ترعة الإسماعيلية

عثر أهالي مدينة التل الكبير على جثة معلمة مختفية منذ يومين ملقاه بترعة الإسماعيلية، أمام محطة مياه التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.



وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد مجدى إمام، مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد بورود بلاغ من أهالى التل الكبير، مفاده العثور على جثة المجنى عليها "ولاء.س.ع"، 33 عامًا، معلمة بمدرسة التل الكبير الإعدادية والمبلغ باختفائها منذ يومين.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى التل الكبير، تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.