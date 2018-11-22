القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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اقتصاد
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:38 ص

أسعار المراوح اليوم.. و"تورنيد بوكس" بـ390 جنيهًا

أسعار المراوح اليوم..
سيد ابراهيم
dostor.org/2405746


شهدت الأسواق، اليوم الخميس، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنون خاصة خلال موسم الصيف، ومنها "المراوح".

وسجلت مروحة تورنيدو بوكس 4 ريشة سعر 390 جنيهًا، وتورنيدو سقف خمس سرعات 375 جنيهًا، وتورنيدو مكتب 3 سرعات وبها أباجورة 499 جنيهًا.

بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 585 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 500 جنيه، وتوشيبا استاند 4 ريشة بسعر 835 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 430 جنيهًا.

كما سجلت مراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفريش استاند بسعر 300 جنيه، وفريش سقف بسعر 115 جنيهًا.

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أسعار المراوح اليوم.. "تورنيدو بوكس" بـ390 جنيهًا

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أسعار المراوح اليوم.. "تورنيدو بوكس" بـ390 جنيهًا

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