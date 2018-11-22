كورة Al-ahly HD يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل

يواجه الأهلي نظيره الوصل الإماراتي مساء اليوم الخميس، على ملعب زعبيل، في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.





كورة Al-ahly HD يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل









وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.





كورة Al-ahly HD يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل





موعد مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية

تقام مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب زعبيل في دولة الإمارات.





كورة Al-ahly HD يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل





القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس

تبث المواجهة على قناة "أبو ظبي الرياضية إتش دي 1" باعتبارها الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية.

كورة Al-ahly HD يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر يلا شوت|مشاهدة مباراة الاهلي والوصل