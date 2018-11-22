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ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الجهاز الفني لنادي الوصل بقيادة حسن العبدولي عقد جلسات خاصة مع اللاعبين لتحذيرهم من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، خصوصاً أن التأهل على فريق مثل الأهلي المصري، ومن قبله تجاوز اتحاد جدة السعودي، سيكون له انعكاس كبير على مسيرة الفريق في البطولة العربية، ويفتح باب الطموحات على مصراعيه للتقدم نحو المنافسة على اللقب.





يلا شوت Abu Dhabi Sports بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم مباشر لايف



في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة العربية، يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، رابط مجاني لمشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 بث حي ولايف.

يلا شوت Abu Dhabi Sports بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم مباشر لايف

الأهلي يدخل مباراة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز، بعدما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا في نهائي البطولة، على يد الترجي التونسي بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين، وستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، ويخطط مسئولو الأهلي لضم عدد من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

يلا شوت Abu Dhabi Sports بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم مباشر لايف



الوصل الإماراتي يدخل لقاء اليوم وهو منتشيا بالتعادل الإيجابي الذي حققه ذهابا بالقاهرة بنتيجة 2-2، وسيحاول اللعب بتحفظ كبير للخروج بتعادل سلبي وخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 للبطولة على حساب العملاق القاهري.





يلا شوت Abu Dhabi Sports بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم مباشر لايف

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاعأيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد، وفي الوسط هشام محمد - حسام عاشور- إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي، ويقود الهجوم المغربي وليد أزارو.





يلا شوت Abu Dhabi Sports بث مباشر الاهلي والوصل اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والوصل بث مباشر اليوم مباشر لايف

ويفتقد الأهلي لعدد من نجوم المميزين على رأسهم أحمد فتحي وعلي معلول وأجايي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب للإصابة، وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، بتغطية خاصة للمباراة التي تقام ضمن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة، تابع لايف مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم الخميس 22-11-2018 بدون تقطيع.



