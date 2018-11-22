القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
الكابتن
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:58 ص

شاهد الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال

شاهد الأهلي والوصل
dostor.org/2405700

مباراة الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال


ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الجهاز الفني لنادي الوصل بقيادة حسن العبدولي عقد جلسات خاصة مع اللاعبين لتحذيرهم من الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، خصوصاً أن التأهل على فريق مثل الأهلي المصري، ومن قبله تجاوز اتحاد جدة السعودي، سيكون له انعكاس كبير على مسيرة الفريق في البطولة العربية، ويفتح باب الطموحات على مصراعيه للتقدم نحو المنافسة على اللقب.

مباراة الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال

في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة العربية، يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018، رابط مجاني لمشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 بث حي ولايف.
مباراة الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي يدخل مباراة اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز، بعدما خسر بطولة دوري أبطال إفريقيا في نهائي البطولة، على يد الترجي التونسي بنتيجة 4-3 بمجموع اللقائين، وستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، ويخطط مسئولو الأهلي لضم عدد من اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
مباراة الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال

الوصل الإماراتي يدخل لقاء اليوم وهو منتشيا بالتعادل الإيجابي الذي حققه ذهابا بالقاهرة بنتيجة 2-2، وسيحاول اللعب بتحفظ كبير للخروج بتعادل سلبي وخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 للبطولة على حساب العملاق القاهري.

مباراة الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاعأيمن أشرف - ساليف كوليبالي - سعد سمير - كريم نيدفيد، وفي الوسط هشام محمد - حسام عاشور- إسلام محارب - وليد سليمان - أحمد حمودي، ويقود الهجوم المغربي وليد أزارو.

مباراة الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال

ويفتقد الأهلي لعدد من نجوم المميزين على رأسهم أحمد فتحي وعلي معلول وأجايي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد نجيب للإصابة، وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية، بتغطية خاصة للمباراة التي تقام ضمن بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ويبدأ الأستوديو التحليلي في تمام الساعة 4.00 بتوقيت القاهرة، تابع لايف مشاهدة مباراة الأهلي والوصل بث مباشر اليوم الخميس 22-11-2018 بدون تقطيع.

مباراة الأهلي والوصل HD| بث مباشر مباراة الأهلي المصري ضد الوصل الإماراتي | اتش دي أونلاين | كأس زايد للأندية الأبطال

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

قاتل بائع سجائر الخصوص: «طلب منى ممارسة الرذيلة فرفضت»

ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل وادى دجلة وهزيمة الإسماعيلى

أتوبيس يدهس أم لـ3 أطفال.. ومحمد الباز يناشد الداخلية: أوقفوا "عربيات الموت"

خاص.."ميدو" مدربًا للمصري البورسعيدي

ads
الأكثر قراءة

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

موعد مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

موعد مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية

كشكول

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارىء

بدء برنامج تنمية قدرات الجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس

الأمصار

روسيا تتفق مع العراق بالتعاون في مجال النفط

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

بعد سعيهما للسلام.. ما هي مصالح أمريكا وبريطانيا في اليمن؟

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف آثار أصغر ديناصور في العالم

بنك يمنع موظفاته من الحمل بشرط تقديم طلب للمدير

الاحتفال بسجن أسوأ جار في العالم

مباريات
الصحة

الكونجو: رقم قياسي للمصابين بالإيبولا اليوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎