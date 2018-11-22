اليوم.. محاكمة سائق هتك عرض طفلة بالبدرشين

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سائق قام بهتك عرض طفلة بالبدرشين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم (محمد. ح) بهتك عرض الطفلة (بسمة.ا) والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، بالقوة والتهديد، وكشفت شهادة (سهير.م)، ربة منزل إنها حال ترجلها بالطريق العام استوقفها أحد الأطفال مخبرًا إياها بقيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها داخل إحدى العشش وبالوصول لذات المكان أبصرت المجني عليها، فقامت بالصراخ فقام المتهم بالفرار.