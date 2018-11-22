القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت
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الخميس 22/نوفمبر/2018 - 12:05 ص

بث مباشر الأهلي ضد الوصل.. مشاهدة مباراة الأهلي والوصل اليوم الخميس 22-11-2018 يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلى
مشاهدة مباراة الأهلى والوصل
dostor.org/2405678

يلعب الأهلي ضد الوصل اليوم الخميس 22-11-2018 في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، ويعاني المارد الأحمر من أزمة عدم وجود مدافع أيمن ضمن البعثة التي توجهت للإمارات

وتعادل الأهلي بصعوبة أمام الوصل في لقاء الذهاب الذي أقيم بالإسكندرية بنتيجة 2-2 أمر يجعل الفريق بحاجة إلى الفوز بأي نتيجة أو تحقيق تعادل بأكثر من هدفين من أجل التأهل لربع النهائي.

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