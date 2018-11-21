موعد مباراة الأهلي والوصل في البطولة العربية بتوقيت الإمارات



يحاول الأهلي المصري الخروج من مأزق الإخفاق الأفريقي، عبر التقدم في كأس العرب للأندية لكرة القدم عندما يلتقي، الخميس، مستضيفه الوصل الإماراتي في إياب دور الستة عشر.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء الخميس المقبل، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة.



وتعادل الأهلي 2-2 على أرضه في مباراة الذهاب، وسيبحث عن نتيجة إيجابية وبلوغ دور الثمانية لتعويض خسارته في نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.



وتأتى المباراة بعد أيام من خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في نهائي أرفع مسابقة للأندية في أفريقيا، لتلقي الهزيمة بظلالها على الجماهير التي طالبت المسؤولين بتصحيح مسار الفريق من خلال التعويض في البطولات المتبقية هذا الموسم.



وقبل التوجه إلى أبوظبي طالب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الأهلي لاعبيه ببذل أقصى الجهود لمصالحة الجماهير الحزينة.



وقال كارتيرون “يتعين على اللاعبين التركيز الشديد والعمل على تلافي بعض الأخطاء الدفاعية، التي تسببت في ضياع اللقب الأفريقي”. وستتسلط الأضواء كثيرًا على كارتيرون في مباراة الوصل، إذ قد تكون الأخيرة له في حال الإخفاق في البطولة العربية، كما قد يمنحه الفوز بها طوق نجاة للاستمرار في مهمته. وضربت الإصابات الأهلي بعنف قبل هذا اللقاء المرتقب، وتأكد غياب عدد من العناصر الرئيسة مثل أحمد فتحي ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وعلي معلول الظهير الأيسر، وعمرو السولية لاعب الوسط المدافع، والنيجيري جونيور أجايي بداعي الاصابة وعدم استكمال برنامج التعافي.



وضمت القائمة المسافرة إلى الإمارات 20 لاعبًا هم:



محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي في حراسة المرمى.



وفي الدفاع سعد سمير وساليف كوليبالي وأيمن أشرف وصبري رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وحسام عاشور وهشام محمد.



وفي خط الوسط وليد سليمان وناصر ماهر واسلام محارب ومحمد شريف وأحمد الشيخ وأحمد حمودي.



وفي الهجوم مروان محسن وصلاح محسن.