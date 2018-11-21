القاهرة : الخميس 22 نوفمبر 2018
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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:40 م

الإمارات: إيران ستكون شريكًا في المنطقة العربية بشروط

الشيخ عبد الله بن
الشيخ عبد الله بن زايد
محمد عمر
dostor.org/2405672

أكد الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، أن إيران يمكن أن تكون شريكًا للمنطقة العربية وتقدم خدمة لمواطنيها لو نهجت نهجًا يركز على التنمية والسلام والاستقرار بدلًا من نشر الفوضى.

أوضح عبد الله بن زايد، في تصريحات متلفزة لفضائية «سكاي نيوز عربية» أن القيادة الإيرانية لم تضع في أولوياتها خدمة الشعب الإيراني.

وشدد الوزير الإماراتي على أن القضية اليمنية أو أي قضية في العالم يجب أن تحل على طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أنه لولا التدخل الإيراني في اليمن لانتهت الأزمة منذ وقت طويل بخسائر أقل وأيضا بوضع مستقر لليمنين.

أضاف: "نتطلع إلى محادثات السويد التي قد لا تكون الجولة النهائية من المفاوضات، لكننا نأمل أن تكون أساسا لمفاوضات أكثر جدية من طرف الحوثي"، مؤكدًا دعم دبي لجهود الأمم المتحدة في اليمن.

ومن المقرر أن تعقد مفاوضات ستوكهولم في السويد برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية، لإنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات.

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