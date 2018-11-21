القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

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07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

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11:17 م

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10:39 م

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الثقافة
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:18 م

صدور كتاب "الاتصال.. نحو تحقيق الجاذبية" عن روائع للثقافة

صدور كتاب الاتصال..
حسام الضمراني
dostor.org/2405670

صدر عن مؤسسة روائع للثقافة والفنون والنشر كتاب "الاتصال.. نحو تحقيق الجاذبية والتعايش والتأثير" للدكتور يعن الله علي يعن الله القرني، أستاذ كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز.

من أجواء الكتاب:" رجل بسيط..عشت الكثير من المواقف الصعبة، وكنت بكل أسف طرفًا في الكثير من الصراعات، ووجدت نفسي محاربًا علي عدد من الجبهات، كنت أعتقد ان الدفاع عن الحق يقتضى أن أرفع صوتى وأقف بكل قوة في وجه الآخر، وبعد مشوار طويل ممن الجهاد شعرت أنني أحقق أهدافى بصعوبة وبعد جهد جهيد ووقت طويل".

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