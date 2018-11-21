صدور كتاب "الاتصال.. نحو تحقيق الجاذبية" عن روائع للثقافة

صدر عن مؤسسة روائع للثقافة والفنون والنشر كتاب "الاتصال.. نحو تحقيق الجاذبية والتعايش والتأثير" للدكتور يعن الله علي يعن الله القرني، أستاذ كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز.



من أجواء الكتاب:" رجل بسيط..عشت الكثير من المواقف الصعبة، وكنت بكل أسف طرفًا في الكثير من الصراعات، ووجدت نفسي محاربًا علي عدد من الجبهات، كنت أعتقد ان الدفاع عن الحق يقتضى أن أرفع صوتى وأقف بكل قوة في وجه الآخر، وبعد مشوار طويل ممن الجهاد شعرت أنني أحقق أهدافى بصعوبة وبعد جهد جهيد ووقت طويل".