علي عبد الخالق: "يوسف إدريس قال لي أنت أذيت محمود عبد العزيز بفيلم الكيف"

قال المخرج علي عبد الخالق، إن الفنان الراحل محمود عبد العزيز كان حائرا في اختيار الدور المناسب له في فيلم العار، منوها إلى أنه كان يرى أن دور الدكتور الذي قام به يحيى الفخراني يناسبه بشكل أكبر، ومع ذلك كان يفكر في دور مزاجنجي بشكل كبير.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن محمود عبد العزيز استقر في النهاية على تأدية دور مزاجنجي، في الفيلم وحقق نجاحا كبيرا.

وتابع أن الكاتب الكبير الراحل الدكتور يوسف إدريس قال له: "أنت أذيت محمود عبد العزيز بفيلم الكيف، لأن محمود تأثر بشخصية مزاجنجي، في الأفلام التي أداها بعد ذلك، وطغت عليه الشخصية بشكل كبير"، وهذا الأمر تحقق بالفعل.