علي عبدالخالق يكشف سبب رفض عادل إمام تجسيد دور رأفت الهجان (فيديو)

قال المخرج علي عبد الخالق، إن الفنان محمود عبد العزيز كان مرشحًا لفيلم بئر الخيانة، ولكنه رفض بعد ذلك التوقيع على عقد الفيلم، بسبب انشغاله في مسلسل رأفت الهجان.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن جهاز المخابرات العامة رشح الفنانين محمود عبد العزيز وعادل إمام، للقيام بدور البطولة في مسلسل رافت الهجان، وتم عرض السيناريو على الفنان عادل إمام، ولكنه اعتذر عن قبول العمل، لأن مشهد وفاة البطل في المسلسل في أول حلقة، ويتم عرض المسلسل بطريقة الفلاش باك.

وتابع أنه بعد رفض عادل إمام للمسلسل، تم ترشيح محمود عبد العزيز، والذي رفض بدوره فيلم بئر الخيانة حتى لا يجمع في عام واحد بين عمل بطولي آخر يجسد فيه دور خائن.