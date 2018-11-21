غدًا.. النجم العالمي جيسون ديرولو يصل القاهرة

يصل نجم الغناء الأمريكي العالمي، جيسون ديرولو، غدًا الخميس، ليقيم أولى حفلاته في مصر والشرق الأوسط، بمشاركة النجم تامر حسني في الجامعة البريطانية؛ لتدشين ايجبت كاليندر.

«ايجيبت كاليندر» خريطة الأحداث الترفيهية التي ستعمل على جذب أهم نجوم العالم في مصر طوال العام، خاصة نجوم الغناء والأحداث الرياضية الكبرى، حيث يعد هذا الحفل العالمي هو الأول لسلسلة فعاليات دولية كبرى تم التعاقد عليها.