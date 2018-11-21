المدير الفني للمصري: الغيابات وراء خسارتنا أمام الحرس

كشف المدير الفني للمصري البورسعيدي، ميمي عبدالرازق عن أنه توقع خسارة فريقه أمام حرس الحدود في المباراة أقيمت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد المكس بالإسكندرية.



وبرّر عبد الرازق خسارة فريقه بتلك النتيجة؛ بسبب النقص العددي الناتج عن الغيابات لخمسة لاعبين من العناصر الأساسية إلى جانب تواجد اللاعب محمود وأدى مهاجم الفريق مع منتخب فلسطين.



وقال إن لجنة المسابقات قررت نقل المباراة إلى استاد المكس، وكنا نتمنى خوض المباراة علي ملعبنا.

وأضاف: أن غياب محمد كوفي مدافع الفريق افقد المصري 90% من قدراته الدفاعية.. مشيرا إلى أن المصري يحتاج إلى تدعيمات في انتقالات الشتاء.



كان فريق حرس الحدود قد فاز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الممتاز.