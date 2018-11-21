نقيب الصيادلة يعلن موعد عودة جثمان الشهيد أحمد طه من السعودية

أعلن الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، عن وصول جثمان الدكتور أحمد طه من السعودية يوم الخميس أو الجمعة، حسب حجز الطائرة، طبقًا لتصريحات المهندس ياسر الجوهرجي، رئيس شركة النهدي.



وأوضح أنه سيتم تحديد ساعة الوصول تحديدًا صباح باكر الخميس، عقب انتهاء الاجتماع الذي يعقد مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، في الثانية عشرة ظهرًا، كما سيتم دعوة الزملاء الصيادلة للمشاركة في تشييع الجنازة بمقابر الغفير بالقاهرة.



وأكد نقيب عام الصيادلة أن النقابة ستقوم بعمل عزاء للشهيد بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، مشيرًا إلى أن النقابة ستتفرغ للقصاص عقب الدفن والتشييع مباشرة.