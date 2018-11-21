وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة 29 من صالون الشباب

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم، فعاليات الدورة 29 من صالون الشباب، المقام بمركز قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة 170 فنانًا فى مجالات التصوير والرسم والنحت والجرافيك والخزف والفنون الرقمية والميديا والتجهيز في الفراغ، إلى جانب مسابقة العمل الجماعي وتنافسوا على 13 جائزة بإجمالى 155 ألف جنيه.



وتكونت لجنة تقييم الأعمال الفنيةمن الدكتورة سرية صدقين وعضوية كل من الفنانة عقيلة رياض، والفنان هشام عبد الله، والدكتور محمد غالب، والفنان كلاي قاسم، والدكتور ضياء الدين داوود، والفنان عماد عبد الهادي.