المخرج علي عبد الخالق يطالب بعودة منصب وزير الإعلام: الهيئة الوطنية ليست بديلا له

قال المخرج علي عبد الخالق، إن بعض المواطنين الأوروبيين، ما زالو يعتقدون أن مصر غير آمنة، منوها إلى أنه خلال حرب القوات السلحة مع تنظيم داعش الإرهابي ارتكب الإعلام فعل خطير جدا، وهو كتابة شعار "الحرب على الإعلام" على شاشاتها.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذا الفعل في حد ذاته ضد سياسة الدولة المصرية التي تسعى لجذب المستثمرين، في حين أن الإعلام المصري نفسه يقول إن مصر بها حرب ضد الإرهاب.

وتابع أنه لابد من عودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى ، خاصة وأن الهيئة الوطينة للإعلام ليست بديلًا لوزير الإعلام، لأنها لا تعلم ما يدور في مطبخ الحكومة.