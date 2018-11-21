أتوبيس يدهس أم لـ3 أطفال.. ومحمد الباز يناشد الداخلية: أوقفوا "عربيات الموت"

عرض الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة"، مقطع فيديو للحظة دهس أتوبيس خاص، أم لثلاثة أطفال، على طريق إسكو بشبرا الخيمة.

وقال الباز، خلال تقديم حلقة اليوم: "لدينا سيارات عبارة عن خردة تسير على الأرض، سواقين سفاحين يسيرون على الأرض".

وناشد الباز، وزارة الداخلية، بالتحفظ على هذه السيارات، التي هي عبارة عن "عربيات موت".

وقال شريف بكر ابن عم السيدة أمل ضحية الدهس ببهتيم، إن حادث الدهس وقع بجوار منزل النائب سيد حماد، ورغم ذلك لم يتحرك أي مسؤول.

ولفت إلى أن رئيس المدينة قال إنه سيشن حملات لوقف هذه السيارات لكن لم يحدث أي تغيير، مضيفًا: "لا حياة لمن تنادي، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد حل، فهذه الحوادث تتكرر".