ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل وادى دجلة وهزيمة الإسماعيلى

تعادل فريق بيراميدز مع مضيفه وادي دجلة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



تقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة 19 عبر السيد سالم لاعب دجلة بالخطأ في مرماه، ثم تعادل وادي دجلة عن طريق لاعبه السنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة 53.. وأكمل بيراميدز اللقاء بعشرة لاعبين فقط بعد طرد لاعبه النيجيري أوكيشوكو في الدقيقة 55، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



ومنح التعادل كل فريق نقط وحيدة، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 23 نقطة في المركز الثاني لجدول الدوري، بفارق الأهداف فقط عن مصر للمقاصة الثالث، وعلى بعد ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر والذي سيلعب غدا أمام الداخلية.



كما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بعدما لعب 15 مباراة حتى الآن، إذ فاز في 4 مباريات وتعادل في مثلها، بينما تلقى الفريق 7 هزائم.



وفى الوقت ذاته واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي سقوطه، بخسارة جديدة أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الممتاز.



افتتح محمد مسعد التسجيل للإنتاج في الدقيقة 35 قبل أن يضيف موسى دياوارا الهدف الثاني في الدقيقة 39.



وقلص طارق طه النتيجة لصالح الدراويش في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول.



ارتفع رصيد الإنتاج الحربي عند 22 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد الإسماعيلي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.



وفيما يلى ترتيب الأندية بجدول الدورى حتى الآن.

