الأردن يدين مصادقة إسرائيل على تعديل قانون "الحدائق الوطنية"

أدانت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، مصادقة إسرائيل على تعديل ما يسمى بقانون "الحدائق الوطنية" في إسرائيل، الذي يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والذي سيعمل على تعزيز الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك.

وأكدت غنيمات، في بيان اليوم الأربعاء - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا - رفض المملكة لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض الحقائق الجديدة على الأرض في الأراضي المحتلة العام 1967 بما فيها القدس الشرقية وتغيير هويتها، وطالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة وغير الشرعية.