القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
فن
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:46 م

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

سما المصري
سما المصري
أمير محمد خالد
dostor.org/2405631

قالت الفنانة سما المصري إنها سعيدة بحضور حفل افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي أقيمت أمس بدار الأوبرا المصرية.

وأوضحت سما في حوارها مع "الدستور" أن الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المخرج الكبير يسري نصر الله جعلتها تشعر بالسعادة، مضيفة «كنت مبسوطة وأنا بتصور معاه»، مؤكدة أن يسري هو من جاء إليها وطلب منها أن يلتقط صورة معها، حيث قال لها «أنا المخرج يسري نصر الله ممكن اتصور معاكي» لترد عليه «طبعا تحت أمرك يا أستاذ».

وأضافت أن الفنانة ناهد السباعي ووالداتها المنتجة ناهد فريد شوقي طلبتا منها التصوير معها معبرين عن حبهم الشديد لها.

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"
سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"
اقرأ أيضًا
منذ يومين

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أقل من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أقل من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل وادى دجلة وهزيمة الإسماعيلى

أتوبيس يدهس أم لـ3 أطفال.. ومحمد الباز يناشد الداخلية: أوقفوا "عربيات الموت"

خاص.."ميدو" مدربًا للمصري البورسعيدي

توقعات بزيادة جديدة فى تحويلات المصريين بالخارج

ads
الأكثر قراءة

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

قاتل بائع سجائر الخصوص: «طلب منى ممارسة الرذيلة فرفضت»

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

سر بكاء حكم مباراة ألمانيا وهولندا

الأكثر قراءة

سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

قاتل بائع سجائر الخصوص: «طلب منى ممارسة الرذيلة فرفضت»

كشكول

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارىء

بدء برنامج تنمية قدرات الجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس

الأمصار

روسيا تتفق مع العراق بالتعاون في مجال النفط

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

بعد سعيهما للسلام.. ما هي مصالح أمريكا وبريطانيا في اليمن؟

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف آثار أصغر ديناصور في العالم

بنك يمنع موظفاته من الحمل بشرط تقديم طلب للمدير

الاحتفال بسجن أسوأ جار في العالم

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

الكونجو: رقم قياسي للمصابين بالإيبولا اليوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎