سما المصري:"النجوم طلبوا التصوير معي في القاهرة السينمائي"

قالت الفنانة سما المصري إنها سعيدة بحضور حفل افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي أقيمت أمس بدار الأوبرا المصرية.



وأوضحت سما في حوارها مع "الدستور" أن الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المخرج الكبير يسري نصر الله جعلتها تشعر بالسعادة، مضيفة «كنت مبسوطة وأنا بتصور معاه»، مؤكدة أن يسري هو من جاء إليها وطلب منها أن يلتقط صورة معها، حيث قال لها «أنا المخرج يسري نصر الله ممكن اتصور معاكي» لترد عليه «طبعا تحت أمرك يا أستاذ».



وأضافت أن الفنانة ناهد السباعي ووالداتها المنتجة ناهد فريد شوقي طلبتا منها التصوير معها معبرين عن حبهم الشديد لها.