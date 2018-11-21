المخرج علي عبد الخالق: ثورة 52 آمنت بأن الثقافة عمود الخيمة بالمجتمع

أكد المخرج علي عبد الخالق، أن وزارة الثقافة تعادل في أهميتها وزارة الدفاع، مشيرا إلى ضرورة الإنفاق على الثقافة، وتنمية الحالة الثقافية لدى المصريين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الثقافة والفن هما سبب نجاح ثورة 52، رغم الانتكاسات التي واجهتها، موضحًا أن ثورة يوليو آمنت بأن الثقافة عمود خيمة لنجاح الثورة.

ولفت عبد الخالق، إلى أن الثقافة الجماهيرية جزء أصيل من نسيج المجتمع يجب تنميته، لافتا إلى أنه يوجد قامات بارزة شكلت وجدان الجماهير، وما نعيشه اليوم هو افتقار لتلك القيادات التي تنشر الثقافة.