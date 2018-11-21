رد الشركة المنفذة على أزمة سكن نقابة الأطباء (فيديو)

رد علي نبوي رئيس الشركة المنفذة لمشروع سكن نقابة الأطباء، على اتهامات الأطباء، بأنهم دفعوا أموالًا، ولم يحصلوا على شققهم.

وقال نبوي خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الشركة تعاقدت مع اتحاد المهن الطبية في 14 مارس 2013، وبدأ تنفيذ البناء من 3 يونيو 2014، بعد صدور الترخيص البناء، وانتظام العمل بالمشروع، وفقًا للخطابات الرسمية المتبادلة مع الاتحاد حتى أبريل 2016.

ولفت إلى أنه في أبريل 2016، ارتفعت أسعار المحروقات ومواد البناء، ارتفاع جنوني بسبب تعويم الجنيه، ووفقًا لقانون المزايدات والمناقصات يتعين على الاتحاد تعديل الأسعار بالزيادة أو النقصان، لكنه لم يستجب.

وأوضح أنه صدر قانون رقم 84 لسنة 2017، بتعويض عقود المقاولات والخدمات العامة، لكن الاتحاد حاول التنصل من فروق الأسعار، فشكل لجنة من كلية الهندسية، لتقول إن الأعمال التي تم تنفيذها أقل من الأموال التي حصلوا عليها، لكن نتيجة التقرير جاءت بعكس ما أرادوا، فذكر أن الأعمال التي تم تنفيذها 66 مليون تقريبًا.