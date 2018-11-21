الملك سلمان يأمر بإطلاق سراح سجناء المنطقة الشمالية وسداد ديونهم

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الحدود الشمالية في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن هذا القرار بمناسبة زيارة العاهل السعودي إلى منطقة الحدود الشمالية، وذلك ضمن سلسلة زيارات محلية أجراها إلى العديد من محافظات ومناطق المملكة خلال الأيام الماضية.