افتتاح مسابقة كروس فيت للياقة البدنية بالغردقة

افتتح محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، مساء الأربعاء، مسابقة اللياقة البدنية "كروس فيت" والتي تقام لأول مرة بالغردقة خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري.



وأشار المحافظ إلى أن إقامة البطولة في الغردقة هذا العام يعطيها طابعًا خاصًا أكثر استمتاعًا من حيث المناظر الطبيعية في البحر الأحمر والأنشطة الرائعة التي ستقام لتساهم بشكل قوي في دعم السياحة الرياضية في ظل حضور عدد كبير من المشاركين الأجانب، مؤكدًا أن الدولة تشجع مثل هذه الرياضات التي تقوم على منهجية اللياقة البدنية وقوة التكيف.



يشارك في المسابقة 545 لاعبًا ولاعبة منهم 270 أجنبيا يمثلون 42 دولة.