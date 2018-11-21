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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:47 م

إيرلندا: لا أحد يرغب في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

سيمون كوفني
سيمون كوفني
أ ش أ
dostor.org/2405613

أكد وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفني، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك أحد يرغب في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوفني - في مقابلة حصرية أجراها مع قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية- إن الاتحاد الأوروبي سيرحب ببريطانيا إذا ما فكرت يومًا ما في العودة مرة أخرى إلى قلب التكتل الأوروبي".

وتابع كوفنى يقول: "لا يوجد مجال للالتفاف حول اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فالاتفاق حظي بالقبول، وانتهى".

وأعرب وزير خارجية أيرلندا عن رغبته في التركيز على مسألة العلاقات مع بريطانيا في المستقبل، وطمأنة الرأي العام الأيرلندي بأن العملية تمضي في طريق يمكن أن يحظى بالتأييد".

وتابع كوفني قائلا: "إن الاتحاد الأوروبي سيرحب بعودة بريطانيا إذا ما فكرت في ذلك، فلا أحد يرغب في انسحابها من التكتل الأوروبي، وأود بكل شدة أن اشهد عودتها مرة أخرى".

يشار إلى أن حكومة بريطانيا حددت 29 مارس القادم موعدًا نهائيًا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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