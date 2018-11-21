تونس تبدأ البحث عن مدرب جديد لمنتخبها

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء بدء رحلة البحث عن مدرب جديد لمنتخبه الأول بعد خسارتين متتاليتين للفريق عقب اقالة فوزي البنزرتي من منصبه قبل نحو شهر.

وذكر الاتحاد التونسي للعبة في بيان إن المكتب التنفيذي قرر خلال اجتماعه "الانطلاق في عملية البحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول" دون الكشف عن الأسماء التي يفكر في التفاوض معها

لتولي المهمة.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أقال البنزرتي من تدريب المنتخب الأول بشكل مفاجئ بعد ثلاث مباريات فقط ومنح المساعدين ماهر الكنزاري ومراد العقبي مهمة قيادة الفريق مؤقتا في شهر أكتوبر الماضي.

وخسرت تونس التي تحتل المركز 22 بتصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) 3-2 أمام مصر بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية قبل أن تخسر أمس على أرضها 1-صفر أمام المغرب في مباراة ودية.

وتأهلت تونس لنهائيات كأس أمم إفريقيا بالكاميرون العام المقبل بعد تصدرها المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متقدمة بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة على مصر الثانية بينما جاءت النيجر في

المركز الثالث برصيد اربع نقاط فيما احتلت سوازيلاند المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.