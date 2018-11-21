هشام محمد: مباراة الوصل قوية.. ونسعى لإسعاد جماهير الأهلي

قال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الوصل الإماراتي غدا الخميس، ستكون قوية للغاية.



ويحل الأهلي ضيفا على الوصل الإماراتي في الخامسة والنصف من مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب "زعبيل"، في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندي الأبطال.

وأوضح هشام محمد، في تصريحات له مساء اليوم الأربعاء عقب انتهاء مران الفريق في دبي: "هناك استعدادات على أعلى مستوى من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق أفضل نتيجة لإسعاد جماهير الأهلي وتخطي هذه المرحلة".

وتابع: "الكل حزين بعد خسارة اللقب الإفريقي، ولكن هدفنا كلاعبين تدارك الأمور سريعا والعودة للانتصارات".