حقيقة احتجاز مصريين رهائن في ليبيا بسبب عملية نصب (فيديو)

نفى الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، احتجاز مصريين كرهائن في طبرق، لحين إعادة أموال ليبيين تحصل عليها قريب لهم، عن طريق النصب.

وقال المحافظ في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه فور علمه بالمشكلة أرسل البرقيات، وجميع التفاصيل لوزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، وتبين أن اثنين منهما عادا إلى مصر، والباقي مقيمين بمحض إرادتهم لأن لهم أموالا هناك.

ولفت إلى أنه تم القبض على سلامة الذي نصب على أقاربه والليبيين، وتحصل على120 ألف دينار ليبي، بما يعادل 450 ألف جنيه مصري ويتم التحقيق معه من قبل النيابة.

وأردف: "من له أموال من المصريين عنده، مشكلته تتحل لما يجي مصر، يرفع قضية".



