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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:32 م

ملخص مباراة القمة بين ألمانيا وهولندا بدوري الأمم الأوروبية (فيديو)

مباراة القمة بين
مباراة القمة بين ألمانيا وهولندا
dostor.org/2405594

تعادل منتخب هولندا فى وقت قاتل مع نظيره الألمانى بنتيجة 2-2، في المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين على ملعب "فيلتينس أرينا" بألمانيا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم المنتخب الألماني بعد 9 دقائق فقط من بداية الشوط الأول عبر اللاعب تيمو فيرنر، وأضاف ليروي ساني الهدف الثاني للمنتخب الألماني فى الدقيقة 20.

وفى الدقيقة 85 نجح اللاعب بروميس فى تسجيل هدف تقليص الفارق لهولندا من خلال تسديدة مباغتة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تأتي الدقيقة 90 لينجح مدافع ليفربول ومنتخب هولندا فيرجيل فان ديك فى تسجيل هدفا قاتلا بتسديدة مميزة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الهولندي على حساب نظيره الفرنسي إلى الدور نصف النهائي، حيث كان الأخير يحتاج لخسارة هولندا من أجل ضمان المربع الذهبي، ليتساوى الثنائي فى عدد النقاط برصيد 7 لكل منهما ولكن الطواحين تتأهل بنتائج المواجهات المباشرة.

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