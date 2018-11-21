غدًا.. طقس سيئ يضرب المحافظات وأمطار رعدية بالسواحل

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هئية الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدًا طقس غير مستقر، مُطالبًا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة؛ حفاظًا على صحتهم من الإصابة بأمراض الشتاء.



وتابع عبد العال، لـ"الدستور": " ستشهد البلاد سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد تصل إلى حد السيول على مناطق في سيناء".



ونصح رئيس هيئة الأرصاد المواطنين والسائقين بتوخّي الحذر وارتداء الملابس الثقيلة في الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية التي ستحجب الرؤية.