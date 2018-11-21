بسبب السوشيال ميديا.. فصل شاب من عمله: "قالوا عنه سفاح"

اعتذر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، للشاب عبدالرحمن أحمد، لنشر صورته كمشتبه به أن يكون "سفاح السويس" الذي يلاحق الفتيات ويعتدي عليهن بسلاح أبيض.

ولفت الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى إنه تم تداول صورته على السوشيال ميديا باعتباره سفاح السويس، للضغط على الشركة لفصله، وهو ما حدث بالفعل، لكن بعد استدعائه والتحقيق معه تبين أنه بريء.

وناشد الباز، الشركة لإعادته للعمل، قائلًا: "ليس ذنبه أنه تم نشر صورته بالخطأ".