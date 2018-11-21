17 يناير.. الحكم على المتهم بقتل صاحب محل تجاري بإمبابة

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد محمد لاشين، تأجيل جلسات محاكمة "أحمد.ع" الشهير بـ"الحكش"، لاتهامه بقتل صاحب محل تجاري بمنطقة إمبابة بسبب خلافات بينهما، للحكم في جلسة 17 يناير المقبل.



وصدر القرار بعضوية المستشارين إبراهيم نصر عبدالناصر، وأحمد محمد عبدالسلام، وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية عصام حسين.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، قتل المتهم "أحمد.ع" 29 عامًا، والذي يعمل شيف مأكولات، المجنى عليه بسبب خلافات بينهما، بعدما رفض الأخير وقوفه أمام متجره بكشك لبيع السجائر.



وتابعت التحقيقات: أن المتهم سدد طعنة نافذة المجني عليه بسكين على إثر مشاجرة نشبت بينهما نتيجة الخلاف سالف الذكر فسقط على الأرض غارقًا في دمائه وتوفي عقب نقله للمستشفى.

