القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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تقارير ومتابعات
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:59 م

رواد "فيسبوك" يعقبون على بكاء "حسن حسني" بعد تكريمه بالقاهرة السينمائي

حسن حسني - تصوير:
حسن حسني - تصوير: هادي كرم
هاجر رضا
dostor.org/2405573

"أنا سعيد أوي وفرحان أوي إنهم لحقوا يكرموني وأنا لسه عايش، والله بكلمكوا جد عشان أفرح بالتكريم ده وانا وسطيكوا لسه، فشكرًا انا سعيد بيكوا أوي".. بتلك الكلمات بدأ الفنان القدير حسن حسني، الذي كانت السينما هي الملاذ الأول والأخير له، ما دفعته لإبداع العديد من الأعمال السينمائية بها، حديثه عندما كُرّم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وذلك في حفل افتتاح المهرجان الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وترصد "الدستور" ردود أفعال السوشيال ميديا على ذلك.

وأعرب محمد أمين، أحد رواد الـ"فيسبوك"، عن حزنه الشديد لبكاء النجم القدير حسن حسني، أثناء تكريمه في حفل افتتاح المهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40، وكتب عبر صفحته الشخصية: "حسن حسني، ضحكنا كتير أوي، وعمره ماعمل دور وحش، امبارح في المهرجان كانو بيكرموه، انتوا متخيلين إنه أول مره يتكرم في مهرجان.. قالهم بالنص كدا... "أنا مبسوط أوي إنكم كرمتوني كنت محتاجها قبل ما أموت شكرا ليكو.. لما دا مبيتكرمش مين اللي يتكرم".

فيما اكتفى أندرو محسن، عبر صفحته الشخصية بكتابة: "تكريم الفنان حسن حسني بجائزة فاتن حمامة التقديرية وقدمها المخرج داود عبد السيد".

من ناحية أخرى، كتب أحمد التهامي، أحد رواد الـ "فيسبوك": "الفنان القدير والمبدع على مدار تاريخه.. على قد ما ضحكنا من قلوبنا على قد ما عنيا دمعت وهو بيقول إنه فرحان أنه اتكرم وهو لسه عايش، فعلًا عندنا مبنقدرش قيمة الفنان إلا بعد وفاته بس الحمد لله أنه اتكرم وفرح".

رواد "فيسبوك" يعقبون على بكاء "حسن حسني" بعد تكريمه بالقاهرة السينمائي
رواد "فيسبوك" يعقبون على بكاء "حسن حسني" بعد تكريمه بالقاهرة السينمائي
رواد "فيسبوك" يعقبون على بكاء "حسن حسني" بعد تكريمه بالقاهرة السينمائي
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