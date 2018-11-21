الرئيس اللبنانى يطالب بنبذ الخلافات السياسية وسرعة تشكيل الحكومة

أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون، أن أزمة تشكيل الحكومة ليست فريدة من نوعها، لكنها تتسبب في خسارة اللبنانيين الوقت اللازم لبناء الدولة، مشيرا إلى أن لبنان لم يعد يملك ترَف إهدار الوقت.



وقال الرئيس عون للبنانيين في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال اليوم الأربعاء، إن "استقلال الوطن وسيادته يجب أن يبقيا خارج معادلة المعارضة والموالاة وخارج نطاق الصراع على السلطة، ويجب ألا تكون الخلافات على الوطن بل في السياسة وهي مقبولة ما دام سقفها لا يطال حدّ الوطن ومصلحته العليا"، وذلك وفق قناة "LBC" اللبنانية.



وأضاف: "دعوتي اليوم لكل المسئولين والأحزاب والتيارات والمذاهب أن ننبذ خلافاتنا ونضع مصالحنا الشخصية جانبا، ونبرز حسَّ المسئولية تجاه من أوكلنا مصيره وشئون حياته وكرامة وجوده".



وشدد الرئيس اللبناني على أنه سيعمل شخصيا وبكامل الصلاحيات المعطاة له وبالتعاون مع رئيسي مجلسي النواب والوزراء على دفع عجلة الاقتصاد قدما، وترشيد النفقات وتحسين الخدمات والبنى التحتية وملاحقة ملفات الفساد.