طلعت يوسف: المقاصة يسعى للمنافسة في المربع الذهبي

أعرب طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول في مصر المقاصة، عن سعادته بالفوز على فريق نجوم إف سي بثنائية نظيفة والصعود للمركز الثاني بجدول الدوري الممتاز مؤقتا، مؤكدًا حرص الجهاز الفني على المنافسة مع الكبار في ظل المباريات المؤجلة للعديد من الأندية المنافسة.



وفاز مصر المقاصة على نظيره "نجوم اف سي" بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الـ15 لمسابقة الدوري العام.



وأوضح طلعت يوسف، أن المقاصة أدى مباراة جيدة أمام فريق النجوم، الذي نظم صفوف في المباراة خاصة في الشوط الأول بسبب اعتماده على التكتل الدفاعي القوى، مشيرًا إلى أنه راضٍ على الأداء والنتيجة في ظل ظروف اللقاء وغياب ثلاثة من العناصر الأساسية ومواجهة فريق نتائجه الأخيرة جيدة.



وأكد أن هدفه مع اللاعبين الاستمرار في تحقيق الانتصارات للحفاظ على تواجد الفريق خلال المرحلة المقبلة في المربع الذهبي واللعب مع الكبار، مشيرًا إلى أن باولن فوافي عاد للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من مدغشقر بعد مشاركته مع منتخب بلاده، وأنه سينتظم في تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة إنبي الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الــ16 للدوري.



وبهذا الفوز رفع فريق المقاصة رصيد إلى 23 نقطة محتلًا المركز الثاني بجدول المسابقة، وتحقيق الفوز السابع له خلال الموسم الحالي.