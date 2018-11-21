القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
سياسي
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:57 م

"أبوشقة" يصدر قرارًا بفصل 6 من قيادات حزب الوفد

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة
إسلام نصير
dostor.org/2405561

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، فصل عدد من المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبى حسب وصفه، ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطى، محاولين تشويه الحزب، والتشكيك فى إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا، واعتدوا بالقول واللفظ على القيادات، من خلال اجتماع عقده عدد من الأشخاص اليوم الأربعاء، أصدروا على إثره بيانا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية.

وقال "أبوشقة" في بيان للحزب، إن القرار جاء بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر، أمس الثلاثاء، بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة محاولات البعض لهدم الحزب وبنيانه وهى المحاولات التى يقوم بها بعض المرشحين الذين لم يوفقوا فى انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتى تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر، وتأكيدًا وتفعيلًا لنصوص اللائحة التى تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته.

واستنادا إلى تفويض الهيئة العليا، تم فصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبى وهم: ياسر قورة واللواء محمد الحسينى واللواء محمد إبراهيم وأحمد عطاالله وفتحى مرسى وشريف حمودة.

كما قرر رئيس الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ فى الخامسة من مساء، غدٍ الخميس؛ لاتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائى أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاصا وردت أسماؤهم فى البيان سالف الذكر مما أحدث تأثيرًا بالغ الضرر بمسيرة الوفد وبنيانه.

اقرأ أيضًا
منذ 5 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 5 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 5 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ 7 شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ 8 شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ 8 شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

الآن

بسبب السوشيال ميديا.. فصل شاب من عمله: "قالوا عنه سفاح"

بعد غيابه عن موقعة الأهلي.. لاعبو تونس يصفعون أزارو في "رادس"

"أبوشقة" يصدر قرارًا بفصل 6 من قيادات حزب الوفد

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

ads
الأكثر قراءة

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

بعد غيابه عن موقعة الأهلي.. لاعبو تونس يصفعون أزارو في "رادس"

غدًا.. طقس سيئ يضرب المحافظات وأمطار رعدية بالسواحل

ألبومات الصور

مهرجان القاهرة السينمائي كامل العدد: "الأوبرا نوّرت"

"الدستور" في القاهرة السينمائي: أهلاً بكم في المحروسة

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

ads
نجم الساعة

الصاخب.. مفيد فوزى يروى لـ«الدستور»: هؤلاء علَّمونى

الأكثر قراءة

"الكابتن" داخل غرفة الحكام.. خناقة بين حسام حسن والصباحي

المتهم بقتل «خفير التجمع»: زهقت من الجنس معه فشقيت بطنه

بعد غيابه عن موقعة الأهلي.. لاعبو تونس يصفعون أزارو في "رادس"

غدًا.. طقس سيئ يضرب المحافظات وأمطار رعدية بالسواحل

كشكول

طالبة بعين شمس بطلة كأس مصر في رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يثيرون إعجاب السوشيال ميديا

جامعة سوهاج تستقبل أول وافد عربي لنيل الماجستير في جراحة العظام

جامعة سوهاج تجرى أول خطة للإخلاء في حالات الطوارىء

بدء برنامج تنمية قدرات الجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس

الأمصار

رسالة خاصة من بشار الأسد إلى ملك الأردن

وزير الخارجية الأمريكي: السعودية تتقدم في ملف حقوق الانسان

بعد سعيهما للسلام.. ما هي مصالح أمريكا وبريطانيا في اليمن؟

القبض على شاب مصري في إيطاليا ينتمي لتنظيم داعش

وزير الدفاع الأمريكي يعلن الموعد النهائي لمحادثات السلام اليمنية

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اكتشاف آثار أصغر ديناصور في العالم

بنك يمنع موظفاته من الحمل بشرط تقديم طلب للمدير

الاحتفال بسجن أسوأ جار في العالم

الصحة

5 روائح للجسم قد تكون مؤشر على إصابتك بحالة صحية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎