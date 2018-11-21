"أبوشقة" يصدر قرارًا بفصل 6 من قيادات حزب الوفد

قرر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، فصل عدد من المرشحين لخروجهم على الالتزام الحزبى حسب وصفه، ورفضهم لقواعد العمل الديمقراطى، محاولين تشويه الحزب، والتشكيك فى إرادة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) التى قالت كلمتها، واختارت 50 مرشحًا لتمثيل الجمعية العمومية فى الهيئة العليا، واعتدوا بالقول واللفظ على القيادات، من خلال اجتماع عقده عدد من الأشخاص اليوم الأربعاء، أصدروا على إثره بيانا تضمن عدوانًا صريحًا على مؤسسات الحزب وقياداته بالمخالفة للائحة الحزب، وبشكل لا يتفق مع التقاليد الوفدية.



وقال "أبوشقة" في بيان للحزب، إن القرار جاء بناء على قرار الهيئة العليا لحزب الوفد الصادر، أمس الثلاثاء، بتفويض رئيس الحزب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة محاولات البعض لهدم الحزب وبنيانه وهى المحاولات التى يقوم بها بعض المرشحين الذين لم يوفقوا فى انتخابات الهيئة العليا الأخيرة والتى تم إجراؤها يوم 9 نوفمبر، وتأكيدًا وتفعيلًا لنصوص اللائحة التى تمنح رئيس الحزب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحزب ومؤسساته.



واستنادا إلى تفويض الهيئة العليا، تم فصل عدد من الخارجين على الالتزام الحزبى وهم: ياسر قورة واللواء محمد الحسينى واللواء محمد إبراهيم وأحمد عطاالله وفتحى مرسى وشريف حمودة.



كما قرر رئيس الوفد دعوة الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات واتحاد المرأة ولجان الشباب لاجتماع طارئ فى الخامسة من مساء، غدٍ الخميس؛ لاتخاذ عدد آخر من القرارات اللازمة لحماية الحزب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأعضاء سواء ما يتعلق منها بالشق الجنائى أو المدنى لما لحق بالحزب من أضرار أصابت أشخاصا وردت أسماؤهم فى البيان سالف الذكر مما أحدث تأثيرًا بالغ الضرر بمسيرة الوفد وبنيانه.