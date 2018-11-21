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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:12 م

تلميذ يحاول ذبح زميله بـ«موس».. ووالدته: «مش حاسيب حقه»

تلميذ يحاول ذبح زميله
داليا عبدالباسط
dostor.org/2405544

- أم الضحية أمام نيابة الخانكة: «ضربه على قفاه.. واستناه برة المدرسة»

استمعت نيابة الخانكة، بإشراف المستشار أحمد عبدالله، المحامى العام لنيابات بنها الكلية، لأقوال والدة التلميذ بالصف الأول الإعدادى، الذى حاول زميله ذبحه بـ«موسىّ» أمام مدرسة «رحاب الإيمان» الخاصة بمنطقة الخصوص.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة الخصوص بلاغًا من «نجوى. إ»، تتهم فيه تلميذًا بالصف الأول الإعدادى بالتعدى على نجلها «محمد»، بسلاح أبيض «موسىّ»، وتسبب فى إصابته بجروح خطيرة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وقالت الأم، للنيابة: «يوم الواقعة تلقيت اتصالًا هاتفيًا من رقم ابنى، ولكننى فوجئت بأحد أصدقائه يصرخ قائلًا: (الحقى محمد.. عُمر دبحه بالموس)، فأسرعت إلى المدرسة، ووجدته ملقى على الأرض وفاقدًا الوعى والدماء تسيل من رأسه ورقبته، فنقلته إلى المستشفى».

وأضافت أن الأطباء أخبروها وقت إسعاف ابنها، بأنه تعرض لقطع فى شرايين الرقبة، وكان من الممكن أن يفقد البصر إن وصل الموسى إلى الشريان الواصل بالعينين.

وتابعت: «علمت من أصدقاء ابنى، أن المتهم تشاجر مع محمد فى المدرسة، وضربه على قفاه، وتم تحويلهما لإدارة المدرسة، ولكنها لم تحل المشكلة، ولم تتخذ أى إجراء صارم تجاه التلميذ المشاغب، وعقب انتهاء اليوم الدراسى، اتجه ابنى لحضور درسه الخاص، وكان المتهم فى انتظاره وانقض عليه من الخلف، وذبحه».

كما قالت: «المؤسف فى الأمر أن ابنى يتعلم فى مدرسة خاصة، والواقعة حدثت أمام المدرسة، فيجب على الإدارة الاعتناء باختيار التلاميذ، ويجب اتخاذ عقاب إدارى للتلميذ المشاغب»، مؤكدة: «لن أتنازل عن حق ابنى مطلقًا، وأتمنى أن أحصل عليه بالقانون، وأن يعاقب هذا المجرم على ما فعله بابنى، ولن أشارك فى جلسات صلح عرفية نهايتها تعويض مالى».
وذكرت أن ابنها هادئ بطبيعته، ولا يميل للصراعات، ويراعى أن والده متغرب فى بلد عربى لتلبية احتياجاته هو وأشقائه، موضحة: «نعيش فى المنطقة منذ ما يقرب من ٥ أعوام، وإحنا ناس فى حالنا، حتى ولادى مبيلعبوش فى الشارع».

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