الزمالك يواجه الداخلية بلا دفاع فى مهمة الحفاظ على صدارة الدورى

- قلب دفاع وظهير أيسر ومهاجم فى الشتاء.. وأنطوى وسيسيه وعمرو مرعى أبرز المرشحين



يسعى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواصلة انتصاراته والمحافظة على القمة، عندما يواجه الداخلية، فى السابعة مساء اليوم، على ملعب استاد بتروسبورت، فى ختام منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدورى الممتاز.

الزمالك- الذى يتصدر الدورى برصيد ٢٦ نقطة - يواجه جهازه الفنى بقيادة كريستيان جروس موقفًا صعبًا، بسبب النقص العددى فى قلب الدفاع لغياب محمود حمدى «الونش» للإصابة، ومحمد عبدالغنى للإيقاف، فيما لا يتبقى جاهزا فى هذا المركز سوى محمود علاء.

وكان التونسى حمدى النقاز البديل الأمثل المتاح أمام المدرب السويسرى، لكن مشاركته باتت مستبعدة بعد أن عاد هو ومواطنه فرجانى ساسى إلى القاهرة، أمس، بعد مشاركتهما مع منتخب بلدهما فى مباراة المغرب الودية، أمس الأول.

ويخشى «جروس» الدفع بـ«النقاز» خشية تأثر أدائه بإرهاق السفر، ويفكر فى الدفع بمحمد عبدالسلام أو محمود عبدالعاطى «دونجا»، رغم بعدهما عن المباريات منذ فترة طويلة، وإن كان «عبدالسلام» يتمنى الحصول على فرصة للتعبير عن نفسه، فى الوقت الذى يستعيد فيه الأبيض جهود ظهيره الأيسر بهاء مجدى بعد تعافيه من الإصابة.



وفى الوسط سيلعب طارق حامد ومحود عبدالعزيز، على أن يجلس فرجانى ساسى على مقاعد البدلاء، فيما لن يشهد الرباعى الهجومى المكون من إبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ويوسف إبراهيم «أوباما» وعمر السعيد أى تغيير.



فى المقابل، يسعى الداخلية - الذى يحتل المركز السابع برصيد ١٦ نقطة - لتحقيق نتيجة إيجابية رغم غياب هدافه حسام «باولو»، المعار من الزمالك، لوجود بند فى عقده يمنع مشاركته أمام ناديه الأصلى.

وجهز علاء عبدالعال، المدير الفنى للداخلية، حسين رجب ليلعب مهاجما صريحا وخلفه إسلام جابر وأحمد سعيد «أوكا»، مع الاعتماد على ثلاثة محاور ارتكاز فى الوسط لتضييق المساحات أمام لاعبى الزمالك.

فى سياق مختلف، علمت «الدستور» بنية الزمالك جلب ٣ صفقات جديدة فقط فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بواقع لاعب فى قلب الدفاع وآخر ظهير أيسر وثالث فى الهجوم.

ويفاضل مسئولو الأبيض بين محمود وحيد، لاعب المقاصة، وطارق طه، لاعب الإسماعيلى، وعاصم صلاح، من طلائع الجيش، لتدعيم الجهة اليسرى.



وفى الهجوم يبرز من الأجانب المقترحين الغانى جون أنطوى، مهاجم المقاصة، وأرسلت إدارة الزمالك عرضًا رسميًا للفريق الفيومى للتعرف على مطالبهم المالية لبيع اللاعب.



ويأتى الإيفوارى رزاق سيسيه، المعار للاتحاد السكندرى، فى المرتبة الثانية، مع إمكانية فسخ عقد إعارته وإعادته للفريق حال وجود لاعب أجنبى مميز من الخارج.



فيما تضم قائمة المهاجمين المحليين كلًا من عمرو مرعى وحسام حسن ومحمد رجب، وتم عرض تسجيلات لكل منهم على «جروس» لحسم الموقف بشكل نهائى.



فى سياق قريب، تلقى محمد أحمد «كماتشو»، لاعب الزمالك الصاعد، وأحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر للفريق، عروضًا من عدة أندية بالدورى، لكن الإدارة رفضت البت فى مصيريهما، لحين وضوح الرؤية بشأن الصفقات الجديدة، وحال عدم توافر البديل سيتم الإبقاء عليهما.