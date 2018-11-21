القاهرة : الأربعاء 21 نوفمبر 2018
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الكابتن
الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:08 م

الأهلى يرفض ضم باسم مرسى

باسم مرسى
باسم مرسى
محمد الدكر
dostor.org/2405518

- الخسارة تقرب ماهر وعبدالرحمن من قيادة الفريق
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، ضيفا على نظيره الوصل الإماراتى، فى الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد «زعبيل»، وسط حضور ٩ آلاف مشجع، سعة الاستاد، تحت شعار «لا بديل عن الفوز» لبلوغ دور الثمانية لكأس زايد للأندية العربية الأبطال. ويحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من ٢٢ ليتأهل إلى الدور ربع النهائى، بعد التعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما فى برج العرب.
ويدخل الجهاز الفنى مباراة اليوم وهو مهدد بالإطاحة، عقب الجلسة التى عقدها محمود الخطيب، رئيس النادى، قبل سفره إلى ألمانيا للعلاج.

وقالت مصادر داخل الأهلى إن هناك تعديلات فى الجهاز الفنى إذا تعرض الفريق للخسارة، وعلى رأسها تعيين على ماهر، مديرًا فنيًا لفترة مؤقتة، وعادل عبدالرحمن مدربًا عامًا، فى حين ما زالت المفاضلة بين طارق سليمان، وإيهاب جلال، وخالد مصطفى لتدريب حراس المرمى بدلا من مصطفى كمال.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون جلسة مع اللاعبين بعد مشاهدة ٤٠ دقيقة ملخصا لآخر ١٠ مباريات للوصل الإماراتى، لتحديد مواطن القوة والضعف للفريق المنافس، وأكد الخواجة أن الفوز هو الهدف الوحيد من أجل تخطى دور الـ١٦ واستكمال الفريق مشواره فى البطولة العربية وتعويض الجماهير خسارة بطولة إفريقيا.
وقال خالد الدرندلى، عضو مجلس إدارة الأهلى رئيس بعثة الفريق الأول فى الإمارات، إن الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، ظهر غاضبًا من اللاعبين خلال التدريب الأخير قبل مباراة الوصل، وانفعل أكثر من مرة لإحساسه بأهمية المباراة التى لا تقبل القسمة على اثنين لبلوغ دور الـ١٦ بالبطولة العربية.

واطمأن الجهاز الفنى على جاهزية وليد أزارو، من الناحية البدنية لمباراة اليوم، بعد انضمامه لبعثة الفريق أمس، وأبدى اللاعب جاهزيته للمشاركة فى المباراة خاصة بعد تنفيذ هيرفى رينارد، المدير الفنى للمنتخب المغربى، وعده لـ«كارتيرون» بعدم إشراك «أزارو» فى مباراة تونس الودية بالكامل والاكتفاء بمشاركته فى شوط واحد حتى لا يصاب بالإجهاد.
ويحسم «كارتيرون» مشاركة حسام عاشور فى مباراة الوصل من عدمها، بعد تعرض اللاعب لكدمه قوية فى إصبع القدم خلال تدريب الفريق الأول بالإمارات.

من ناحية أخرى، رفضت إدارة الأهلى فكرة التعاقد مع باسم مرسى مهاجم الزمالك، بعد فسخ عقده مع لاريسا اليونانى، وذلك بعد أن عرضه أحد الوكلاء على إدارة النادى.

ورفض قطاع الكرة، برئاسة سيد عبدالحفيظ، فكرة التعاقد مع اللاعب نظرا لسلوكياته التى لا تتناسب مع الأهلى، وكثرة مشاكله وتراجع مستواه الفنى والبدنى وتوتر علاقته مع بعض لاعبى الفريق وجماهير النادى بسبب تصرفاته المستفزة خلال مشاركاته مع الزمالك.
وتسعى إدارة الكرة لإقناع عمرو جمال «الغزال»، لاعب الفريق، بتجديد عقده الذى سينتهى فى نهاية الموسم الجارى، قبل الموافقة على إعارته فى فترة الانتقالات الشتوية.

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