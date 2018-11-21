كمال شاروبيم: أحب أفلام إسماعيل يس.. وسعيد بأنى محافظ بلد أم كلثوم

- والدتى ماتت قبل ما تفرح بيا.. ووالدى رحل قبل رؤية أحفاده

- ابنتى الكبرى فى آخر سنة بـ«الصيدلة» والأصغر فى ثانوية ويحلم بـ«الشرطة»



يوم الجمعة الماضى كان المصريون على موعد مع حدث لا يرونه ولا يسمعون عنه كثيرًا، بل ربما لم يخطر على بال أحدهم من قبل: «الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، يحضر خطبة الجمعة رفقة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة».



قد تسأل الآن: ماذا فى ذلك؟ محافظ يرافق وزيرًا فى افتتاح مسجد.. سؤالك الاستنكارى هذا قد يتحول إلى حالة كبيرة من الاستغراب، ثم الإشادة والتصفيق لهذه الخطوة إذا ما علمت أن «شاروبيم» مسيحى الديانة.



«الدستور» خلال السطور التالية تأخذك فى جولة إلى حياة هذا المحافظ الفريد، ابن محافظة أسيوط، لتعرف على لسانه قصة عشقه أم كلثوم والعندليب، وتفضيله أفلام إسماعيل ياسين، وكيف جعلته الإقامة فى بورسعيد محبًا لـ«السمك». ستدمع عيناك بـ«عفوية» أيضًا عندما يسترجع ذكرياته مع أهله، الذين «رحلوا قبل ما يفرحوا بيه»، ثم يخفق قلبك ما إن يتحدث عن أبنائه ويصفهم بـ«العمود الفقرى» لحياته.



■ نبدأ من الحدث الذى أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الأيام الماضية، وهو حضورك خطبة الجمعة رفقة وزير الأوقاف.. ما ملابسات هذا الموقف؟

- الأمر بسيط، أى محافظ يتولى مسئولية إقليم ما، يكون فى استقبال الوزراء الذين يأتون إلى هذا الإقليم ويصاحبهم فى جولاتهم. ويوم الجمعة الماضى حضر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى الدقهلية لافتتاح مسجد «الصحابة» فى قرية «كفرعزام».

طلبت منه أن أحضر معه افتتاح المسجد، بهدف مشاركة المواطنين فرحتهم، فرحب بذلك جدًا، وعندما حانت صلاة الجمعة طلبت من الوزير الدخول معه، فوافق وجلست فى المسجد نحو ٢٠ دقيقة ثم خرجت عند إقامة الشعائر.

■ كيف استقبلك المصلون؟

- عند دخولى المسجد شعرت بفرحة غير عادية داخلى، لأنى لم أتخيل فى حياتى أنه سيأتى اليوم الذى أدخل فيه جامعًا بهذه العفوية، وازدادت سعادتى عندما رأيت الفرحة فى عيون الناس واستقبالهم لى، كما ازدادت عند تداول الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى. لذا هذا الموقف لن أنساه طيلة حياتى، ويعد من أسعد اللحظات التى عشتها حتى الآن.

■ ما الذى هدفت إليه من وراء هذه الخطوة عمومًا؟

- أردت توجيه رسالة للعالم بأن المسلمين والمسيحيين فى مصر، متفقون فى كل شىء، والحمد لله الموقف أعطى مثالًا واضحًا على قوة الوحدة الوطنية المصرية، وعدم وجود أى فارق بين المواطنين.

■ فور توليك المنصب حذفت حسابك من على «فيسبوك».. ألا يشكل هذا عائقًا أمام التواصل مع أبناء المحافظة؟

- عندما توليت منصبى أصبح رقم هاتفى متاحًا فى أرجاء المحافظة، بجانب حسابى على تطبيق «واتس آب»، وأتلقى يوميًا ما بين ٥٠٠ و٧٠٠ مكالمة أو رسالة تتضمن خبرًا أو مشكلة أو غير ذلك، أتدخل لحل بعضها على الفور، أو أوجهها إلى الجهات المختصة، مع اعتيادى على سماع كل أطراف المشكلة حتى لا أنحاز إلى طرف واحد.

■ ما السر وراء تحقيقك شعبية كبيرة فى المحافظة خلال أشهر معدودة؟

- السر هو أننى مواطن بسيط ولدت فى قرية عادية بمحافظة أسيوط، وترعرعت فى أسرتى على الإخلاص والحب والجلد والتفانى فى العمل، وكنت مثل غيرى من الطلاب أحلم بالدراسة فى كلية الهندسة، وهو ما ساعدنى عليه أهلى كثيرًا، وجعلنى فيما بعد قريبًا من الناس، وأكثر اهتمامًا بالدورات المهنية والسفر الذى أحبه كثيرًا لأنه يزيد من خبراتى.

■ بذكرك كلية الهندسة.. كيف كانت دراستك ومشوارك العلمى فيها؟

- تخرجت فى كلية الهندسة بتقدير «جيد جدًا مع مرتبة الشرف» عام ١٩٧٨، وكنت دائمًا طالبًا متفوقًا ومن الأوائل على الدفعة، ثم حصلت على ماجستير الهندسة المدنية من جامعة قناة السويس عام ١٩٨٥، ثم عملت بكلية الهندسة فى الجامعة ذاتها لمدة ٢٨ عامًا، متنقلًا فى المناصب حتى وصولى عام ٢٠٠٩ إلى نائب رئيسها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهو ما استمر حتى تجاوزت سن الستين عام ٢٠١٥ وأصبحت أستاذًا متفرغًا.

وفى ٢٠١٧ توليت الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وكانت لى سلطة الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية والأمانات الفرعية لهذه المجالس، واستمررت فى منصبى حتى ٣٠ أغسطس ٢٠١٨، قبل تولى مسئولية المحافظة.

ووصل عدد أبحاثى الأكاديمية إلى حوالى ٥٥ بحثًا فى مجالات صناعة الخرسانة والخرسانات الثقيلة والمصبوبة تحت الماء وعالية الجودة وغيرها، وكذلك فى مجالات حماية حديد التسليح وضبط جودة المشروعات الهندسية وتقييم المنشآت، وكان لكل هذه الأبحاث والدراسات أثر طيب فى اكتسابى خبرة فى الحياة، تجعلنى أكثر حكمة فى المواقف التى أواجهها.

■ أشرت كذلك إلى زيادة اهتمامك بالسفر.. ما أبرز سفرياتك إلى الخارج؟

- اعتدت بشكل عام وطوال مسيرتى المهنية على السفر، فمثلًا كنت أحب حضور الدورات التدريبية التى تساعدنى فى حياتى المهنية، وحصلت على دورات فى ضبط الجودة للمنشآت البحرية، وفى تقييم المنشآت طبقًا للاشتراطات الدولية، وأخرى فى مجال التقييم العقارى من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية والإمارات.

وعلاقتى بالسفر بدأت منذ ذهبت وحدى للدراسة فى بورسعيد، حيث تحملت مسئولية نفسى، كما سافرت للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة الإنشائية من جامعة هيروشيما باليابان بين عامى ١٩٨٦ و١٩٩٠، وسافرت بعد ذلك كثيرًا للعمل فى مشروعات دولية مثل مشروع «سد الموجب» بالأردن وغير ذلك.

■ ما الدافع الأساسى وراء كل هذا الجهد والعمل والتميز وحصد الجوائز؟

- دافعى وقدوتى فى الحياة هم أسرتى، لأنهم كانوا يشجعوننى دائمًا على التفوق ويهيئون لى المناخ المناسب للمذاكرة، وكانوا السبب وراء نشأتى بهذا الشكل. وكما قلت من قبل أنا تربيت فى قرية بسيطة تعلمت من أهلها الأخلاق الحميدة، خاصة أن قرى مصر خلال فترة الخمسينيات، كانت تحمل طابعًا محافظًا وتقوّم أبناءها حال ارتكابهم أى تصرف خاطئ.

ونتيجة لذلك كله لم أتعود أبدًا أن أقف فى مكانى، واعتدت العمل الدائم والحر، بل المشاركة بقوة فى العمل الاجتماعى والخيرى.

■ بكل هذا الفضل الذى تدين له لأسرتك.. مَن أكثرهم تأثيرًا على نشأتك؟

- والدتى، لأنها كانت سيدة قوية، وتقف إلى جانبى فى لحظات فرحى وضعفى، ودائمًا ما كانت تدفعنى للأمام، لكنها للأسف توفيت قبل أن ترانى فى منصبى هذا، كما أنها لم ترنى أستاذًا بالجامعة، وكان آخر عهدى بها حين تخرجى وتعيينى معيدًا فى الجامعة، ووقتها كانت فى غاية السعادة والفخر.

■.. ووالدك؟

- والدى كان رجلًا بسيطًا يحبه الجميع، وكان السند لى بعد وفاة والدتى، لأنه عوضنى عن غيابها وقدم لى يد العون، لكن للأسف لم يستمر هذا العطاء طويلًا، فقد توفى بعد زواجى مباشرة حتى إنه لم ير أحفاده. بعدها ظللت بمفردى وتحملت مسئولية نفسى حتى أصبح أبنائى هم العمود الفقرى لحياتى. وكنت أتمنى أن يشاركنى أبى وأمى لحظات نجاحى، لأنى أتذكرهما فى كل لحظة ولا أنساهما أبدًا ولا أنسى جهدهما ولا تعبهما ولا سهرهما من أجل نجاحى.

■ ماذا عن أسرتك الحالية التى وصفتها بأنها «العمود الفقرى» وتأثيرها فى حياتك؟

- أبنائى هم كل شىء، فلا أستطيع التنفس دونهم، لذا أرفض التحكم فى مصائرهم وأحرص على أن يختار كل منهم حياته بالشكل الذى يرضيه لا أن يصبح نسخة منى.

ابنتى الكبرى فضلت دراسة الصيدلة وهى الآن بالسنة الأخيرة للكلية، وابنى الأوسط يحب الكمبيوتر كثيرًا لذا أصبح مجال دراسته، أما الأصغر فهو فى الثانوية العامة ويتمنى الالتحاق بكلية الشرطة، لأنه يحب أن يدافع عن بلده.

■ ما أصعب المواقف التى مررت بها؟

- لا شىء فى حياة الإنسان أصعب من فقدان الأب والأم فهما الحياة نفسها، أما حياتى الأسرية فعشتها مثل أى شخص وواجهتنى صعوبات كثيرة لكنها لم تمنعنى عن استكمال مسيرتى.

■ ما أصعب اللحظات فى حياتك العملية؟

- أصعب موقف كان أثناء ثورة يناير ٢٠١١، إذ حدث تسيّب كبير فى المجتمع، وكنت وقتها مسئولًا عن الجامعة، وتسلل أشخاص لا نعرفهم إليها وسرقوا منها أشياء كثيرة، وأعترف وقتها بأننى شعرت بكثير من الإحباط.

■ إذا انتقلنا للجانب الآخر من شخصيتك.. ما أبرز هواياتك؟

- أنا من جيل الخمسينيات، لذا أحب الاستماع لكوكب الشرق أم كلثوم وكذلك عبدالحليم حافظ وربما لا أسمع سواهما، ولا أتابع الأغنيات الحديثة خاصة بعد ٢٠١١ نظرًا لانشغالى بالعمل وتقلد المناصب المختلفة ما لا يتيح لى الوقت كى أستمع للجديد.

وأحرص دائمًا أثناء ذهابى إلى أى مكان على أن أستمع فى سيارتى إلى أم كلثوم، لذا أشعر بالسعادة لأنى أصبحت محافظًا للبلد الذى ولدت به أم كلثوم.

■ ماذا عن السينما؟

- أعشق الأفلام القديمة خاصة أفلام نجم الكوميديا إسماعيل ياسين، لكنى أيضًا غير متابع للأفلام الحديثة.

■ ما أكثر الأكلات التى تحبها؟

- لأننى أقمت طويلًا فى مدينة بورسعيد، فمن الطبيعى أن أحب أكلات السمك بكل أنواعها.

■ أخيرًا.. ما الذى تتمنى تحقيقه فى حياتك؟

- لا أريد شيئًا شخصيًا، فيكفينى شرفًا وفخرًا أننى تقلدت كل هذه المناصب التى كان آخرها محافظ الدقهلية، خاصة أننى أشعر بأن ربنا كافأنى على مجهودى. لكنى حاليًا أريد أن أرى محافظة الدقهلية متقدمة، وأن أوفق فى حل مشاكل كل الناس لأجعل أهلها راضين عن الحكومة.

