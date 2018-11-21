"صناعة الدواء": مصانع العقاقير تستعد لتطبيق التتبع الدوائي

قال الدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن كل مصانع الدواء تستعد للبدء في تطبيق التتبع الدوائي آخر العام.



أضاف أرمانيوس، أن منظومة التتبع الدوائي تهدف إلى منع غش الدواء؛ حفاظًا على المريض وجودة الدواء المصنع في مصر ورفع معدلات التصدير.



وأكد الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، أن شركات الأدوية ستبدأ تطبيق منظومة التتبع الدوائي على مستحضر واحد على الأقل لكل شركة نهاية العام الجاري، مشددًا على أن الوزارة ستوفر جميع الإمكانات لكل الشركات لتطبيق المنظومة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من سوفت وير وهارد وير.



وأوضح أن الوزارة ستلتقي الموزعين وممثلي الصيادلة؛ لدراسة متطلبات الصيدليات لتطبيق المنظومة وكيفية توفير تلك المتطلبات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع غرفة صناعة الدواء، الأربعاء؛ لمناقشة آليات تنفيذ تلك المنظومة، بحضور الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي التي أنتجت ومكّنت من تطبيق المنظومة.